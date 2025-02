Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zigarettenautomaten geöffnet++Einkaufwagen in Brand+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zigarettenautomaten geöffnet+ Achim. Am Mittwoch, zwischen 22.30 Uhr und 24 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter mit einem bisher unbekannten Werkzeug in der Obernstraße einen Zigarettenautomaten. Ob die Täter etwas aus dem Automaten stehlen konnten, ist noch unbekannt. Hinweise zu der Tat können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einkaufwagen in Brand+ Schwanewede. Auf einem Parkdeck eines Supermarktes in der Straße Am Markt brannte am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ein Einkaufwagen. Nach ersten Erkenntnissen war durch bislang unbekannte Täter in dem Einkaufwagen Kunststoff in Brand gesetzt worden. Das Feuer wurde zunächst von einem Passanten mit einem Feuerlöscher abgelöscht und anschließend von der Feuerwehr vollständig gelöscht.

Ersten Zeugenangaben zufolge soll sich kurz zuvor eine Gruppe Jugendlicher auf dem Parkdeck aufgehalten haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell