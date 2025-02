Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Schwerverletzte nach Zusammenstoß+

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln. Auf der Hauptstraße zwischen Kirchlinteln und Klein Linteln kam es gestern Nachmittag, gegen 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, wovon drei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines VW fuhr auf der L171 in Richtung Visselhövede. In der Gegenrichtung war ein 39 Jahre alter Fahrer, ebenfalls in einem VW, mit drei weiteren Mitfahrerinnen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache rechtsseitig in den Seitenraum. Er lenkte daraufhin dagegen, geriet dabei jedoch auf die Gegenfahrspur. Der 39-Jährige versuchte durch ein Ausweichen nach rechts eine frontale Kollision zu verhindern. Der 21-Jährige stieß noch gegen das Heck des entgegenkommenden VWs, wodurch dieser im Seitenraum zwischen Bäumen landete.

Ein nachfolgender, in Richtung Kirchlinteln fahrender, 72-Jähriger konnte mit seinem BMW nicht rechtzeitig ausweichen und stieß seitlich mit dem VW des 21-Jährigen zusammen. Der blieb dabei unverletzt.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 39-Jährige und seine 34-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine 45-jährige Mitfahrerin war in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine 14-Jährige kam ebenfalls mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die beiden VW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Zur Sicherung der Unfallspuren und Rekonstruktion des Unfalls waren die spezialisierte Tatortgruppe und ein Gutachter eingesetzt. Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten war die L171 bis ca. 23 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell