POL-K: 250218-2-K Umzug der Polizeiwache in Köln-Weiden ab 25. Februar 2025 - Moderne Infrastruktur für die Sicherheit in städtischem Gebäude

Die Polizei Köln wird am 25. Februar 2025 eine neue Polizeiwache in Köln-Weiden beziehen. Das moderne Dienstgebäude, in welchem auch das Ordnungsamt der Stadt Köln untergebracht ist, liegt wie bisher an der Aachener Straße und hat jetzt die Hausnummer 1042 (vorher 1274).

Die neue Wache bietet eine gute Erreichbarkeit für die Bevölkerung und zeitgemäße Arbeitsbedingungen für die Beamtinnen und Beamten, die dort ihren Dienst versehen.

"Von der gemeinsamen Unterbringung mit dem städtischen Ordnungsdienst versprechen wir uns eine noch bessere Zusammenarbeit. Am neuen Standort haben wir optimale Bedingungen, um schnell und zuverlässig für die Sicherheit der Bevölkerung im Kölner Westen zu sorgen und rund um die Uhr für die Menschen im Kölner Westen da zu sein ", sagt Polizeidirektorin Mareike de Valck, Leiterin der Polizeiinspektion 3 mit den Wachen auf der Venloer Straße und der neuen Wache Weiden. Die Polizei Köln bittet die Bürgerinnen und Bürger, ab dem 25. Februar 2025 die neue Adresse zu nutzen. Hinweise zum neuen Standort finden sich ab dem 25. Februar an der alten Wache. Zudem wird die Polizei Köln im Internet sowie auf den Social Media-Kanälen informieren. (as/de)

