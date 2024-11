Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung in Hirschberg an der Bergstraße - Täter nach Flaschenangriff flüchtig

Hirschberg-Großsachsen (ots)

Am Samstagabend, den 16. November 2024, kam es kurz nach 20:00 Uhr in Verkaufsraum einer Tankstelle in Großsachsen zu einem Polizeieinsatz. Grund hierfür war die Meldung, dass ein unbekannter Mann einem 33-jährigen Mann mit einer Flasche auf die rechte Gesichtsseite schlug, wodurch dieser einen sogenannten "Cut" bzw. Platzwunde neben dem Auge erlitt. Nach bisherigen Ermittlungen kannten sich der Beschuldigte und das Opfer nicht. Die beiden Männer konsumierten vor dem Angriff gemeinsam Alkohol. Zwei Mitarbeiter der Tankstelle, die das Zerbrechen der Flasche hörten, alarmierten umgehend die Polizei. Der Beschuldigte verließ unmittelbar nach der Tat die Tankstelle in unbekannte Richtung. Eine genaue Sachverhaltsklärung bei dem Geschädigten gestaltete sich aufgrund sprachlicher Barrieren schwierig. Bei einer Überprüfung seiner Alkoholbeeinflussung stellte die Polizei fest, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille vorweisen konnte. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Osteuropäischer Phänotyp

- ca. 1.80 cm groß

- dunkle Hose

- grüne Jacke

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/93050 beim Polizeirevier Ladenburg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

