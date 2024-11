Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Personensuche nach Verkehrsunfall - Polizeihubschrauber im Einsatz - PM Nr 1

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 05.00 Uhr, ereignete sich im Bereich der Mannheimer Jungbuschbrücke ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw BMW im Bereich der Freherstraße / Hellingstraße mit einem Laternenmast kollidierte. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich im Frontbereich beschädigt. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer von der Unfallstelle. Aufgrund der festgestellten Beschädigungen am Fahrzeug kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer durch das Unfallgeschehen verletzt wurde und sich nun in einer hilflosen Lage befindet. Die mit mehreren Streifenwagen durchgeführten Suchmaßnahmen werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Es wird nachberichtet.

