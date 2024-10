Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Ronsdorf - Fünf beteiligte Fahrzeuge und ein verletzter Beifahrer - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17.10.2024, gegen 16:15 Uhr) kam es auf der Straße Oberhoffsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 19-Jähriger mit einem Audi A6 von der Straße Schmitzfeld nach links in die Straße Oberhoffsfeld ab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Audi von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Mercedes Sprinter. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen geparkten VW Up geschoben, der wiederum auf einen Nissen Juke und auf einen Mercedes Vito geschoben wurde. Nach der Karambolage flüchtete der Fahrer zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 18-jährige Beifahrer verblieb leichtverletzt im Fahrzeug zurück. Während der Unfallaufnahme erhielten die eingesetzten Beamten den Hinweis, dass sich der mutmaßliche Fahrer hinter einem Wohnhaus an der Straße Kellersfeld aufhalten solle. Als sich die Polizisten zur genannten Örtlichkeit begaben, trafen sie eine männliche Person an. Es besteht der Verdacht, dass der 19-Jährige das Fahrzeug geführt hat. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben Hinweise, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Dazu wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro. Der Audi A6 wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

