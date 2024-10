Polizei Wuppertal

POL-W: W Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Am 15.10.2024, zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in der Nesselbergstraße zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 81-Jährigen. Gegen 13:30 Uhr erhielt die Wuppertalerin einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab der Geschädigten gegenüber an, dass sich Betrüger in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes aufhalten sollen. Aus diesem Grund bestünde die Möglichkeit, dass im Besitz der Seniorin befindliche Goldmünzen und Bargeldbestände aus Straftaten stammt. Daher solle nun eine Spurensicherung erfolgen. Hierzu solle die Geschädigte die Goldmünzen und das Bargeld einem vermeintlichen Polizisten überreichen. Um 16:00 Uhr erschien ein Täter an der Wohnanschrift der Frau und nahm Goldmünzen als auch Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Eurowert widerrechtlich entgegen. Der Täter kann durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: - männlich - circa 185 cm bis 190 cm groß - trug eine Jacke und eine Baseball-Kappe. Die Polizei bittet Zeugen, denen eine verdächtige Person aufgefallen ist und auf die die Beschreibung passt, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (ar)

