HZA-DA: Durchsuchungen im Rhein-Main-Gebiet - Gemeinsame Pressemitteilung des Zolls und der Staatsanwaltschaft Darmstadt

Darmstadt (ots)

Am Morgen des 25. Juli 2024 führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Darmstadt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt Durchsuchungen in 11 Firmen und Wohnungen im Raum Frankfurt und Offenbach durch. Diese dienten der Beweismittel- und Vermögenssicherung im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen organisierter Schwarzarbeit und Schleusung.

Die FKS des Hauptzollamts Darmstadt ermittelt seit einigen Monaten gegen die Geschäftsführer eines Bauunternehmens. Mehrere Baustellenkontrollen führten zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie Steuerhinterziehung und des Betruges zum Nachteil der SOKA Bau. Zudem besteht der Verdacht der illegalen Einschleusung von Ausländern und des Menschenhandels. Im Rahmen der Ermittlungen und den erlassenen Durchsuchungsbeschlüssen soll der Tatvorwurf aufgeklärt werden und auch ob eine ausländerrechtlich illegale Beschäftigung von Arbeitskräften vorliegt. Der geschätzte Schaden an nicht abgeführten Beiträgen zur Sozialversicherung, Lohnsteuer und der Sozialkasse Bau beläuft sich auf über fünf Million Euro.

Insgesamt waren rund 140 Einsatzkräfte des Zolls an den Durchsuchungen beteiligt. Bei einer der Durchsuchungen war für den Zugriff eine Spezialeinheit im Einsatz. Gegen einen der Beschuldigten erwirkte die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Haftbefehl. Dieser konnte am Einsatztag vollstreckt werden. Die Zöllnerinnen und Zöllner fanden umfangreiches Beweismaterial. Neben Computern, Smartphones und Bargeld sicherten sich die Beamten auch eine Grundschuld in Höhe von einer Millionen Euro.

Den Durchsuchungen schließt sich nun die intensive Auswertung der Unterlagen und Datenträger an. Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

