POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Raub in Elberfeld

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Montag (14.10.2024, gegen 03:15 Uhr) nahm die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest, dem zwei Einbrüche in Gaststätten zur Last gelegt werden. Zuvor teilte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Polizei einen Einbruch in einer Pizzeria in der ...

mehr