Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Nord (ots)

Eine Leichtverletzte und mehrere Tausend Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Nordbahnhofstraße ereignet hat. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Hyundai fuhr gegen 15.25 Uhr in der Nordbahnhofstraße Richtung Wolframstraße. Auf Höhe der Steinbeissstraße stieß er mit der in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U12 zusammen. Eine 54 Jahre alte Frau, die sich in der Stadtbahn befand, verletzte sich hierbei leicht. Der 60 Jahre alte Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr eingeschränkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell