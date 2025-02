Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aktuelle Medieninformation zum derzeitigen Polizeieinsatz der LPI Jena am 01. Februar 2025 in Apolda - 1. Update

Apolda (ots)

Seit den frühen Morgenstunden findet ein groß angelegter Polizeieinsatz in Apolda statt. Hintergrund ist der Bundeskongress der Jungen Alternativen in der Stadthalle auf der einen und mehrere Kundgebungen gegen diesen Kongress auf der anderen Seite. Mit Stand 10 Uhr fanden sich ca. 600 Teilnehmer bei der Kundgebung am Darrplatz ein. Sowohl die Anreisephase als auch die Kundgebung an sich verliefen störungsfrei. Auch die Anreise der Teilnehmer des Bundeskongresses verlief ohne Komplikationen. Seit 10 Uhr hat der Bundeskongressoffiziell begonnen. Die Kundgebungen sind bestehen weiter fort. Gegen 12 Uhr wird es überdies ein Aufzug durch das Stadtgebiet geben. dieser endet wieder auf dem Darrplatz, wo die Kundgebung im Anschluss fortgesetzt wird.

