Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeug überschlägt sich auf der Helmut-Kohl-Straße

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstages ereignete sich im Bereich der Mannheimer Helmut-Kohl-Straße ein Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Pkw. Hierbei befuhr ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer zunächst die Helmut-Kohl-Straße auf der mittleren Fahrspur, in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe des Glückstein-Quartieres übersah der Fahrzeug-Führer, vermutlich in Folge Unachtsamkeit, einen vor ihm fahrenden Pkw, versuchte hierauf mit sehr starken Lenkbewegungen auszuweichen um einen Verkehrsunfall zu vermeiden und kollidierte daraufhin mit dem Bordstein. Durch die Kollision kam der Fahrer jedoch in den Grünstreifen ab und überschlug sich kurz darauf. Das Fahrzeug kam letztlich auf dem Pkw-Dach zum Erliegen. Glücklicherweise blieb der 18- jährige Mann hierbei unverletzt. Der Peugeot allerdings erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

