POL-HRO: Polizeieinsatz auf dem Marienplatz

Grevesmühlen (ots) - Am 14.06.2024 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Ploggenseering in Grevesmühlen. Dort sollen nach ersten Erkenntnissen zwei ghanaische Mädchen, 8 und 10 Jahre alt, aus einer Gruppe von ca. 20 Personen heraus angegriffen worden sein. Dem jüngeren Mädchen soll unter anderem in ihr Gesicht getreten worden sein. Als die Eltern der Kinder hinzukamen, soll es auch mit diesen zu einer ...

mehr