Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin angefahren

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 78-jähriger BMW-Fahrer die Bodelschwinghstraße um an der Ampelkreuzung Jenaer Straße nach links auf diese stadteinwärts abzubiegen. An der Fußgängerampel in der Jenaer Straße befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 49-jährige Weimarerin, die die Straße überqueren wollte. Als beide Ampeln auf Grün umschalteten, lief die Frau los. Aufgrund der Dunkelheit übersah der 78-Jährige beim Abbiegevorgang die Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Frau auf die Straße geschleudert wurde. Sie verletzte sich unter anderem schwer an Kopf und Wirbelsäule und wurde zur Versorgung ins Klinikum gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

