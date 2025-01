Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dienststelle beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Wie am Donnerstagmorgen konstatiert werden musste, suchten Unbekannte in der Nacht die Polizeidienststelle in Eisenberg auf. Jedoch war der Grund mit strafrechtlicher Brisanz behaftet. Der oder die Täter brachten einen Schriftzug ohne politischen Inhalt auf die Fassade auf und entfernten sich unerkannt. Hintergründe der Tat sind nunmehr Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

