LPI-J: Graffito auf Wahlplakat

Jena (ots) - Ein zunächst verbal geführter Disput zwischen einem 34- und einem 47-Jährigen geriet am Donnerstagmittag aus den Fugen. Beide Männer befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt in der Erlanger Allee. Aus noch ungeklärten Gründen gerieten Beide in Streit. Dieser mündete darin, dass der 34-Jährigen seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht schlug. Dadurch erlitt der 47-Jährige ...

