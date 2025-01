LPI-J: Vorfahrtsmissachtung führt zum Unfall

Bad Sulza (ots) - In der Gernstedter Straße in Bad Sulza wurde gestern in der Zeit von 06:30 - 09:30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug gelangten die Täter über die Küchentür in das Haus. Über das Diebesgut kann noch keine genaue Angabe gemacht werden, außer das Ohrringe entwendet wurden. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 100,00 Euro. Hinweise zum ...

