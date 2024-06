Polizei Düsseldorf

POL-D: Sonsbeck - A57 Richtung Nimwegen - Zwischen den Anschlussstellen Alpen und Sonsbeck - Schwerer Verkehrsunfall - Zwei Personen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 25. Juni 2024, 02:05 Uhr

Bei einem Alleinunfall auf der A57 Richtung Nimwegen bei Sonsbeck verletzten sich die beiden Fahrzeuginsassen eines Pkw aus den Niederlanden schwer. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhren eine 28-jährige Niederländerin und ein 29-jähriger Niederländer in ihrem Toyota auf der A57 in Richtung Nimwegen. Plötzlich prallte der Toyota links gegen die Schutzplanken und schleuderte von dort nach rechts über beide Fahrstreifen und kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der 29-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 28-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei ihr konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Bedingt durch die Landung des Rettungshubschraubers und die Verkehrsunfallaufnahme blieb die A57 in Richtung Nimwegen zwischen den Anschlussstellen Alpen und Sonsbeck voll gesperrt. Der Verkehr staute sich vorübergehend bis auf 500 Meter hinter der Unfallstelle zurück. Die Sperrung wurde gegen 07:30 Uhr wieder aufgehoben.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell