Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach schwerem Unfall gesucht

Bochum (ots)

Bereits am 14. Oktober, gegen kurz vor 14 Uhr, kam es in Bochum an der Straße "Am Ruhrpark" zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Lünen fuhr auf der Straße "Am Ruhrpark" in Richtung Harpener Hellweg.

Zeitgleich fuhr ein 61-jähriger Bochumer mit seinem Pkw vom Gelände eines Gartenbetriebs in Richtung Auffahrt der A40 in Richtung Essen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei überschlug sich das Auto des 61-Jährigen.

In den Fahrzeugen wurden insgesamt drei Personen schwer und fünf Personen leicht verletzt. Alle wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Bereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Aus diesem Grund bittet das ermittelnde Verkehrskommissariat zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5221 um weitere Zeugenhinweise.

