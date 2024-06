Polizei Düsseldorf

POL-D: Himmelgeist - Vierjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Ermittlungen zum genauen Hergang laufen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 22. Juni 2024, 14:39 Uhr

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein Vierjähriger bei einem Verkehrsunfall in Himmelgeist. Das Kleinkind war von einem Pkw erfasst worden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum bislang nicht eindeutigen Unfallhergang übernommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 49-Jähriger mit seinem Pkw auf der Straße Am Scheitenweg in Richtung der dortigen Sackgasse unterwegs. Seinen Angaben zufolge wollte er die bepflanzte Mittelinsel der Sackgasse umfahren und dann in einer Parkbucht einparken. Hierbei erfasste er unter bislang unklaren Umständen den Vierjährigen und dessen Fahrrad. Das Kleinkind zog sich schwere Verletzungen zu und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, woher der kleine Junge genau kam und ob er zum Unfallzeitpunkt lediglich auf seinem Fahrrad gesessen hat, sich aktiv damit fortbewegt oder es nur geschoben hat.

