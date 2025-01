Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher überrascht

Weimar (ots)

Als ein 22-Jähriger am Donnerstagabend in der Schöndorfer Carl-Gärtig- Straße nach Hause kam, überraschte er zwei Einbrecher in seiner Wohnung. Die beiden Männer konnten an dem Wohnungsinhaber vorbeirennen und mit einem Fahrzeug flüchten. Aus der Wohnung wurden auf den ersten Blick unter anderem ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Zur Personenbeschreibung konnte folgendes angegeben werden: Einer der Männer war ca. 180-190cm groß und trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover und blaue Handschuhe. Der Zweite war ca. 170cm groß, hatte Locken und trug Jeans und eine schwarze Jacke. Beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Bei dem genutzten Pkw der Einbrecher könnte es sich um einen schwarzen Skoda mit GTH Kennzeichen handeln. Zeugen, die Angaben zu den vermeintlichen Tätern, zum Tathergang oder zum Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden.

