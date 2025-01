LPI-J: Sturz mit dem Fahrrad

Weimar (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr ein 78-jähriger BMW-Fahrer die Bodelschwinghstraße um an der Ampelkreuzung Jenaer Straße nach links auf diese stadteinwärts abzubiegen. An der Fußgängerampel in der Jenaer Straße befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 49-jährige Weimarerin, die die Straße überqueren wollte. Als beide Ampeln auf Grün umschalteten, lief die Frau los. Aufgrund der Dunkelheit übersah der 78-Jährige beim Abbiegevorgang die Fußgängerin. Es kam ...

