Polizei Homberg

POL-HR: Sieben Rauschfahrten in Verkehrskontrolle festgestellt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.12.2024:

Melsungen

Am Montag (09.12.2024) wurde eine Verkehrskontrolle mit dem Themenschwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Schwalm-Eder-Kreises, mit Unterstützung weiterer polizeilicher Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Nordhessen, sowie der Hochschule der Polizei (HöMS), in der Nürnberger Straße in Melsungen, durchgeführt. In der Zeit von 14 Uhr bis 22 Uhr wurden insgesamt 82 Fahrzeuge angehalten und 105 Personen kontrolliert.

Ein besonders auffälliges Ergebnis dieser Kontrolle war die Einleitung von insgesamt sieben Verfahren gegen nicht verkehrstüchtige Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Unter den ermittelten Fällen stehen fünf Personen im Verdacht, ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis geführt zu haben. Darüber hinaus steht eine Person unter dem Verdacht, ein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gesteuert zu haben. Besonders besorgniserregend ist, dass eine Person sogar unter dem Einfluss von sowohl Cannabis als auch Alkohol ein Fahrzeug geführt haben soll. Für alle sieben Personen endete die Fahrt an der Kontrollstelle. Sie wurden zur Polizeistation Melsungen verbracht, wo ihnen ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Obendrein stellte der Kontrolltrupp bei zwei Personen das Fehlen der erforderlichen Fahrerlaubnis fest. Gegen sie wurden Verfahren wegen dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. In beiden Fällen wurde den Personen die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Für einen PKW, dessen Fahrwerk nicht eingetragen war, endete die Fahrt in der Kontrollstelle. Durch die Änderung am Fahrzeug kam es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, sodass der PKW vorläufig außer Betrieb gesetzt wurde.

Abschließend wurde neben vereinzelten Ordnungswidrigkeiten (wie Gurtverstößen) auch ein Verstoß gegen die Ladungssicherung festgestellt.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder beabsichtigt auch weiterhin Verkehrskontrollen in dieser Art und Umfang im Schwalm-Eder-Kreis durchzuführen.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

