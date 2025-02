Polizei Köln

POL-K: 250221-1-K Juwelier in Ehrenfeld angeschossen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 19. Februar

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera an der Venloer Straße in Ehrenfeld fahndet die Kripo Köln nach einem Verdächtigen, der am Mittwoch (19. Februar) gegen 10.30 Uhr den Inhaber (51) eines Juwelierladens durch einen Schuss in den Unterschenkel verletzt haben soll. Der Englisch sprechende, etwa 1,80 - 1,85 Meter große und einen Vollbart tragende Schwarze war nach der Schussabgabe in die Fuchsstraße geflüchtet. Bekleidet war der Flüchtige mit einer braun-grünen Wintermütze mit braunem, quadratischem Logo, einer schwarzen Jacke mit hellem Felleinsatz, hellgrauem Hoodie, schwarzen Handschuhen der Marke Banlieue, einer grauen Jeanshose und schwarzen Adidas-Sneakers.

Die Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/160301

Die Ermittlungen einer Mordkommission zu den Hintergründen und der Tatmotivation dauern an. Weiterhin bittet das Kriminalkommissariat 11 dringend um Zeugenhinweise zu dem Abgebildeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

