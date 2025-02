Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250207.1 Heide: Mit Haftbefehl gesuchter Mann leistet Widerstand

Heide (ots)

Gestern Abend bedrohte ein per Haftbefehl gesuchter Mann in Heide Polizeibeamte mit einem Messer und einer Metallstange. Die Beamten überwältigten ihn und brachten ihn in Haft.

Gegen 21:20 Uhr trafen Polizisten am Markt auf den 33-jährigen Heider, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag. Zunächst ignorierte er die Ansprachen der Polizeibeamten. Als diese ihn schließlich kontrollierten und die vorläufige Festnahme verkündeten, zog der 33-Jährige ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte die Beamten.

Nach mehrfacher Aufforderung ließ er zwar das Messer fallen, zog dann aber eine Metallstange aus seiner Jacke und bedrohte die Polizisten erneut. Die Beamten überwältigten ihn schließlich. Während der Festnahme trat er nach den Einsatzkräften, beleidigte sie und sprach weitere Drohungen aus.

Auf dem Polizeirevier Heide entnahm ein Arzt eine Blutprobe, da der Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss besteht. Heute Vormittag kam der Mann auf Anordnung des Amtsgerichts Meldorf in Untersuchungshaft. Neben der vollstreckten Untersuchungshaft leitet die Polizei ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ein. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Björn Gustke

