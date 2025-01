Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Handtaschendiebin gestellt

Stadthagen (ots)

(Reh) Am Montag, den 27.01.2025, gegen 11:00 Uhr entwendete eine 56-jährige Frau aus Rinteln in einer Bankfiliale in der Marktstraße in Stadthagen eine für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassene Handtasche einer 23-jährigen Stadthägerin. Die Täterin entfernte sich anschließend mit dem Diebesgut.

Eine durch die Polizei umgehend eingeleitete Fahndung führte in der Bahnhofstraße / Ecke Windmühlenstraße zum Antreffen der 56-jährigen Täterin mitsamt der zuvor entwendeten Handtasche.

Durch die Geschädigte konnte anschließend bestätigt werden, dass aus der entwendeten Handtasche nichts fehlte und sie konnte ihre Tasche wieder in Empfang nehmen.

Gegen die 56-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

