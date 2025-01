Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Linsburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Linsburg (ots)

(Reh) Am Montag, den 27.01.2025, gegen 07:10 Uhr befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus der Samtgemeinde Mittelweser mit seinem Leichtkraftrad die Hauptstraße in Linsburg in Fahrtrichtung Stöckse. Hierbei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford einer 60-jährigen Frau aus der Samtgemeinde Steimbke und fuhr auf diesen auf. In der Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Transporter zusammen, der von einer 36-jährigen Frau aus der Samtgemeinde Steimbke geführt worden war.

Der 17-Jährige verletzte sich durch die Zusammenstöße schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 16.000 Euro beziffert. Der VW und das Leichtkraftrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell