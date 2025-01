POL-NI: Krankenhagen - Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet

Nienburg (ots) - (KEM) Am heutigen Samstag, den 25.01.2025, fand in der Nienburger Innenstadt eine Versammlung statt, an der nach polizeilicher Schätzung in der Spitze ca. 75-80 Personen teilnahmen. Zur Gewährleistung der Durchführung einer friedlichen Versammlung war die Bereitschaftspolizei Oldenburg im Einsatz. Die Versammlung verlief größtenteils friedlich und ...

mehr