Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Versammlung in Nienburger Innenstadt - Polizei zufrieden mit Verlauf

Nienburg (ots)

(KEM) Am heutigen Samstag, den 25.01.2025, fand in der Nienburger Innenstadt eine Versammlung statt, an der nach polizeilicher Schätzung in der Spitze ca. 75-80 Personen teilnahmen. Zur Gewährleistung der Durchführung einer friedlichen Versammlung war die Bereitschaftspolizei Oldenburg im Einsatz. Die Versammlung verlief größtenteils friedlich und störungsfrei.

Die Versammlung wurde unter dem Titel "Tod von Lamin Touray" ordnungsgemäß im Vorfeld bei der Stadt Nienburg angezeigt. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Parkplatz zwischen Parkhaus und Bahnhof um 15.00 Uhr folgte ein Aufzug entlang einer zuvor mit der Stadt Nienburg abgestimmten Aufzugsstrecke: Von der Bahnhofstraße in Richtung Friedrichstraße, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Lange Straße, Bürgermeister-Stahn-Wall und über die Friedrichstraße zurück zum Bahnhof. Vor der Polizeiakademie Niedersachsen fand zudem eine Zwischenkundgebung statt. Die Versammlung wurde gegen 16:46 Uhr nach einer Abschlusskundgebung beendet.

Zur Gewährleistung der Durchführung der Versammlung waren vorübergehende Straßensperrungen entlang der Aufzugsroute erforderlich. Hierbei kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Das Einsatzkonzept der Polizei war erfolgreich - die Versammlung verlief zum Großteil friedlich und störungsfrei.

Vereinzelte Personen skandierten polizeikritische Sprechchöre und führten Transparente mit entsprechenden Botschaften mit. In Höhe der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße soll ein Versammlungsteilnehmer durch einen Passanten beleidigt worden sein. Während der Kundgebung vor der Polizeiakademie sollen zudem unbeteiligte Jugendliche von Versammlungsteilnehmenden beleidigt und bedroht worden sein. Die Polizei hat jeweils die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell