Bundespolizeidirektion München: Mit dem Lkw eingeschleust - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Rattenkirchen (ots)

Am 27. August 2024 kam es zur Mittagszeit in der Gemeinde Rattenkirchen im Landkreis Mühldorf am Inn zu einer Einschleusung von Ausländern. Als der Lkw an der B12 hinter der Ortschaft Bürg anhielt, flüchteten nach Aussage einer Zeugin ca. 15 Personen in das angrenzende Waldgebiet. Das Waldstück wurde durch Beamte der Bundes- und Landespolizei mit Unterstützung von Polizeihubschraubern und Diensthunden abgesucht. Es wurden 10 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt. Dem Fahrer des Lkw gelang es, sich zu entfernen.

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing sucht nun Zeugen, die am 27. August 2024 zwischen 13.00 und 14.00 Uhr im Bereich zwischen Reichertsheim und Bürg, Richtung München, einen Lastkraftwagen gesehen haben. Das gesuchte Fahrzeug besteht aus einer wein- bzw. rostroten Mercedes Benz-Zugmaschine mit einem Sattelauflieger, auf welchem ein blauer Planenaufbau montiert ist. Der LKW fuhr auf der A94 und hielt kurz nach der Ortschaft Bürg auf einer Notfallspur. Hinweise können telefonisch unter 08654 7706-0 oder per E-Mail an bpoli.freilassing@polizei.bund.de gegeben werden.

