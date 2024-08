POL-REK: 240820-3: Drogen und Bargeld bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Bergheim (ots) - Polizist bei Festnahme leicht verletzt Polizisten haben am Dienstagmorgen (20. August) zwei Männer (26, 27) in Bergheim vorläufig festgenommen. Den beiden Verdächtigen wird vorgeworfen, einen Mann (37) verletzt und ihm anschließend die Geldbörse entwendet zu haben. Rettungskräfte versorgten den leichtverletzten Geschädigten und brachten ihn in ...

