Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wiederholte Gefährdungstaten

Bückeburg (ots)

Nachdem es bereits am 24.12.2024 und insbesondere am 15.01.2025 zu insgesamt vier Gefährdungsdelikten an den Bundesstraßen 65 und der B 83 durch Werfen von Gegenständen von Brücken zum Nachteil von Fahrzeugführern kam, ereigneten sich am vergangenen Mittwoch erneut zwei Folgetaten an der Bundesstraße 83 in der Gemarkung Bückeburg.

Um 19.00 Uhr befuhr ein 35jähriger Klein-Lkw Fahrer die B83 aus Richtung Bad Eilsen kommend in Richtung Hasengarten. In Höhe der Fußgängerbrücke, die von den Hofwiesen in das benachbarte Kleinenbremen/NRW führt, konnte der Autofahrer aus Lübbecke die Silhouette einer Person auf der Brücke erkennen. Die Person hatte eine Jacke/Oberteil mit reflektierenden Elementen getragen. In die Windschutzscheibe des Lkw schlug ein Gegenstand ein, evtl. ein geworfener Stein, der die Windschutzscheibe großflächig zerspringen ließ. Der Gegenstand drang nicht in das Führerhaus ein; der 35jährige blieb unverletzt.

Um 19.20 Uhr ereignete sich die zweite Tat, die eine 55jährige Frau aus dem Auetal gefährdete, die ebenfalls die B 83 an der besagten Fußgängerbrücke mit einem Pkw BMW in die selbe Fahrtzrichtung befuhr. Die Auetalerin konnte gegenüber der Polizei angeben, dass sie auf der Brücke eine Person schemenhaft sehen konnte, die eine Haltung ähnlich einer Wurfbewegung eingenommen hatte. Anschließend vernahm die 55jährige einen lauten Knall an ihrem Pkw. Ein unbekannter Gegenstand hatte demnach mehrere Beschädigungen an der Fahrzeugfront/Kühlergrill verursacht.

Zeitnahe Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Bückeburg verliefen am Tatort und im Nahbereich ergebnislos.

Der Kriminalermittlungsdienst hat die Ermittlungen wegen des Tatverdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ausgeweitet.

Sollten Fahrzeugführer verdächtige Beobachtungen an den Brücken der B83 bzw. B65 wahrnehmen, so wird um sofortige Benachrichtigung der Polizei gebeten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bückeburg um Zeugenhinweise, ob es zurückliegend Beobachtungen gab, dass sich Personen, möglicherweise Jugendliche mit Fahrrädern, auf den Brücken aufgehalten haben.

