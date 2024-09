Wegberg (ots) - Unbekannte Täter schlugen auf der Burgstraße an einem Fahrzeug die Scheibe ein und stahlen zunächst einen Aktenkoffer. Dieser war allerdings leer. Nachdem die Täter dies bemerkten, entsorgten sie den Koffer in einem naheliegenden Bach. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend (22. September), 18.30 Uhr, und Montagvormittag (23. September), 11.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr