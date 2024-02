POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf dem Wall - Polizei sucht Zeuge (n)

Osnabrück (ots) - Am Mittwoch trieben Diebe ihr Unwesen in Bramsche. Zunächst versuchten sich die Unbekannten in der Zeit von 10.30 Uhr bis 18.15 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Kochstraße zu verschaffen. Hierbei blieb es bei einem Versuch und die Täter gelangten nicht in die Wohnräume. In der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr drangen die Unbekannten ...

mehr