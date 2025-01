Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pollhagen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Bäckerei in Pollhagen

Pollhagen (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen sucht mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Mann, der dringend verdächtigt ist, am 20. November 2024 zwischen 16:45 und 17 Uhr in eine Bäckerei an der Hauptstraße in Pollhagen eingedrungen zu sein und Bargeld aus einem Büroraum gestohlen zu haben. Der Gesamtschaden lag im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- europäisches Aussehen

- ca. 50 - 60 Jahre alt

- schlanke / normale Statur

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus dem Raum Schaumburg, Nienburg oder Minden stammen könnte. Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

