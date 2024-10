Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall mit Verletztem

Mannheim (ots)

Am Donnerstag kurz nach 01:00 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Feuerbachstraße, bei dem zwei Radfahrer beteiligt waren. Ein 84-jähriger Radfahrer fuhr auf dem dortigen Radweg entlang und erkannte einen entgegenkommenden Radfahrer, sodass er, ersten Ermittlungen zur Folge, so weit rechts wie möglich fuhr. Statt an dem 84 Jährigen vorbeizufahren, fuhr allerdings der entgegenkommende 34-jährige Radfahrer frontal auf ihn zu. Der 84 Jährige konnte eine Kollision nicht verhindern, sodass die beiden Radfahrer miteinander kollidierten. Hierbei wurden beide leicht verletzt. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei dem 34-jährigen Radfahrer Alkoholgeruch fest. Der Verdacht bestätigte sich. Der Unfallverursacher war betrunken und hatte einen Wert von 2,4 Promille.

Die beiden Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei dem 34 Jährigen wurde aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen eines Trunkenheitsdeliktes verantworten.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell