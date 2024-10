Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Kind nach Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch querte eine 11-jährige Radfahrerin kurz vor 16 Uhr die Parkstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 31-Jährige mit einem Auto der Marke Mazda entlang der Parkstraße und übersah die Radfahrerin, sodass sie eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Durch den Zusammenstoß kam die 11-Jährige zu Fall und wurde dabei leicht verletzt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Vater des 11-jährigen Kindes nahm das Mädchen am Unfallort in seine Obhut. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

