Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täter betrügen 22-jährige Person mittels Banking-App

Mannheim (ots)

Bereits am Sonntagmittag, 06.10.2024, wurde eine 22-jährige Person in der Innenstadt Opfer von zwei unbekannten Tätern, die mit einer Betrugsmasche mittels Banking-App einen Bargeldbetrag von 2.000 Euro erbeuteten.

Die geschädigte Person wurde gegen 11.30 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz von einem unbekannten Mann angesprochen, der angeblich Probleme beim Abheben von Bargeld an einem Geldautomaten hätte. Er erbat die Bankverbindung, um der geschädigten Person Geld zu überweisen, das diese schließlich von ihrem Konto abheben und dem Unbekannten geben sollte. Er zeigte schließlich einen angeblichen Nachweis von der getätigten Überweisung vor, woraufhin das Opfer den Betrag an einem nahegelegenen Geldausgabeautomaten abhob und dem unbekannten Mann das Bargeld übergab. Kurz nach der Abhebung kam eine weitere männliche Person hinzu, die auf seinem Mobiltelefon einen vermeintlichen Überweisungsnachweis zeigte, wonach offenbar der Betrag doppelt überwiesen worden war. Auch diesen Betrag hob die geschädigte Person von ihrem Bankkonto ab und übergab sie den unbekannten Männern.

Erst nachdem sich die beiden unbekannten Männer entfernt hatten, bemerkte das Opfer, dass tatsächlich kein Geld überwiesen war und lediglich die Abhebungen auf dem Kontoauszug zu sehen waren.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an.

Seit Ende September 2024 wurden beim Polizeipräsidium Mannheim bereits vier Delikte mit gleicher Vorgehensweise bekannt, davon drei Fälle in Mannheim und einer in Heidelberg. Weitere Delikte wurden im südhessischen Bereich, in Karlsruhe und Heilbronn zur Anzeige gebracht.

Im Zuge der Ermittlung konnte zwischenzeitlich ein 23-jähriger Mann aus Großbritannien namhaft gemacht werden, der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt. Er ist mit einem Fahrzeug mit britischer Zulassung, insbesondere an Bahnhöfen und Autobahnraststätten in Deutschland unterwegs. Nach dem 23-Jährigen und seinen Mitttätern wird gefahndet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell