Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte bei Einbruch erwischt

Wenden (ots)

Zwei Unbekannte wurden am Dienstag (11.03.2025) gegen 19:25 Uhr in der Dingelstädter Straße von den Bewohnern beim Versuch erwischt, in ein Haus einzubrechen. Als sich diese den Tätern zu erkennen gaben, flohen die beiden Personen unerkannt vom Tatort. Die beiden hatten zuvor versucht, durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude zu gelangen. Sie verursachten dabei einen Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

