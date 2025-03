Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Crash Kurs 2025: Bisher größte Veranstaltung im Kreis Olpe

Kreis Olpe (ots)

In der Stadthalle Olpe startete am 12. März erneut die Präventionsveranstaltung Crash Kurs NRW. Junge Menschen sollen durch Crash Kurs sensibilisiert werden, sich verantwortungsvoll im Straßenverkehr zu bewegen. Verschiedene weiterführende Schulen aus dem gesamten Kreis nahmen teil.

Rund 750 Teilnehmende waren bei der bisher größten Veranstaltung der Reihe in Olpe zu Gast. Zuvor hatte die Veranstaltung ebenfalls in Lennestadt mit 250 Teilnehmenden sowie in Attendorn mit ca. 300 Teilnehmenden in diesem Jahr zahlreiche junge Menschen informiert.

Verkehrsunfälle können Leben zerstören. Durch einen Moment der Unachtsamkeit kann schnell etwas auf der Straße übersehen werden. Die Schülerinnen und Schüler folgten den Schilderungen selbsterlebter Geschehnisse zu Verkehrsunfällen und ihren Folgen von Polizei, Feuerwehr, Notärzten, Seelsorgern und Betroffenen. Dirk Wiederhöft vom Verkehrsdienst der Kreispolizeihörde Olpe führte mit seiner Moderation durch das Event.

In ihren Beiträgen machten die Protagonisten deutlich, wie lebenswichtig es ist, richtige Entscheidungen bei der Teilnahme im Straßenverkehr zu treffen. Zum Beispiel auf Alkohol oder Rauschmittel zu verzichten. Auch für Mitfahrende ist es wichtig klar zu äußern, wenn man sich unsicher fühlt und gegebenenfalls auch auszusteigen. Konzentriertes Fahren ohne Ablenkung und in angemessener Geschwindigkeit sind für eine sichere Fahrweise essenziell. Auch die Wirkung eines Sicherheitsgurtes sollte man im Falle eines Unfalls nicht unterschätzen.

Das zu verinnerlichen ist wichtig: Denn Betroffene kämpfen häufig lange mit den Folgen eines Verkehrsunfalls. Familien treibt nach solchen Unfällen häufig die Frage nach dem "Warum?" an, auf die es manchmal keine Antwort gibt. Ersthelfer, die in diesen Fällen vor Ort sind haben oft schwere Entscheidungen zu treffen, wen sie zuerst retten oder wer möglicherweise die größte Überlebenschance hat. Deshalb setzt die Polizei mit ihrer Prävention schon bei jungen Verkehrsteilnehmenden an. Denn: Jeder Unfall ist einer zu viel.

Crashkurs - Das Format

"Crash Kurs NRW - Realität erleben. Echt und Hart" - das ist das Motto des Veranstaltungsformates, mit dem seit 2011 jedes Jahr mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen anspricht.

Die nächste Serie Crash Kurs startet im November dieses Jahres.

