Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Balkon brannte in Glockenhof

Nürnberg (ots)

Am Faschingsdienstag wurde die Feuerwehr Nürnberg gegen 10:25 Uhr zu einem brennenden Balkon in einem Mehrfamilienhaus in die Hallerhüttenstraße im Stadtteil Glockenhof gerufen.

Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung über dem betroffenen Anwesen erkennbar. Ursache war ein Balkon im zweiten Obergeschoss auf der Gebäuderückseite, der in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer begann bereits den darüber liegenden Balkon zu entzünden. Durch die Einsatzkräfte wurden sofort mehrere Strahlrohre zur Brandbekämpfung vorgenommen. Durch den schnellen Löscheinsatz von innen und außen konnte das Übergreifen der Flammen auf die zugehörigen Wohnungen verhindert werden. Eine Person wurde dabei durch die Feuerwehr gerettet. Die anderen Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig selbst verlassen. Vor Ort wurden alle Anwohner zunächst durch den Rettungsdienst betreut. Eine weitergehende medizinische Versorgung war aber nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Nürnberg mit rund 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei jeweils mit mehreren Fahrzeugen. [ms/ts]

