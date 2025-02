Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Massiver Brand einer Dachgeschosswohnung in Schweinau

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend, 20.02.2025, ereignete sich ein massiver Brand in einer Dachgeschosswohnung im Nürnberger Stadtteil Schweinau. Drei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Gegen 19:44 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Nürnberg und die Freiwillige Feuerwehr Nürnberg-Werderau zu einer Brandmeldung in die Manuelastrasse im Nürnberger Stadtteil Schweinau alarmiert. Beim Eintreffen des Löschzuges der zuständigen Feuerwache 1 schlugen bereits meterhohe Flammen aus zwei Gaubenfenstern im fünften Obergeschoss. Glücklicherweise hatten sich die Bewohner der Dachwohnung bereits rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Durch den schnellen und gezielten Löschangriff über das Drehleiterfahrzeug und den Treppenraum wurde die Ausbreitung des Schadenfeuers auf die benachbarten Wohnungen und den Dachboden verhindert. Außerdem konnte eine Katze lebend aus der Brandwohnung gerettet und der Besitzerin übergeben werden. Alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude ebenfalls selbständig verlassen und wurden für die Dauer der Löscharbeiten in einem bereitgestellten Bus der VAG von Einsatzkräften des Rettungsdienstes betreut. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Rest des Gebäudes wurde für die Bewohner nach Abschluss des Einsatzes wieder freigegeben.

Es waren insgesamt rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 20 Kräfte des Rettungsdienstes und 20 Polizeikräfte am Einsatzgeschehen beteiligt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens werden durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei fortgeführt. Eine Aussage über die Höhe des Schadens kann derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell