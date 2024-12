Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241215 - 1191 Frankfurt - Bockenheim: Besetzung des ehemaligen türkischen Generalkonsulats beendet - Bezug zur Pressemeldung 241214 -1190

Frankfurt (ots)

(th) Wie berichtet, besetzten Aktivisten gestern (14. Dezember 2024) gegen 10.30 Uhr das ehemalige leerstehende türkische Generalkonsulat in der Zeppelinallee. Die 16 Personen begaben sich auf das Dach des eingerüsteten Gebäudes. Mehrere Versuche mit den Besetzenden Kontakt aufzunehmen scheiterten; auch auf das Angebot der Polizei, das Dach des Gebäudes zu verlassen, reagierten die Personen nicht. Als die Aktivisten gegen 15.40 Uhr begannen, Teile des Baugerüsts abzubauen und das Sicherheits- / Fangnetz zu beschädigen und zu entfernen, brach die Polizei den Versuch, das Dach des Gebäudes zu räumen, aus Sicherheitsgründen ab und zog sich von dort zurück.

Während die Aktivisten fortan auf dem Gebäudedach verweilten, wuchs die Spontanversammlung in der Zeppelinallee auf der gegenüberliegenden Straßenseite des ehemaligen türkischen Generalkonsulats in den Abendstunden auf ca. 60 bis 70 Teilnehmende an.

Gegen 20.50 Uhr verließen die Besetzenden freiwillig über das Baugerüst an der Gebäudefront das Gebäudedach und kletterten hinunter; zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Polizeikräfte auf dem Gebäudedach. Am Boden angekommen öffneten sie einen Bauzaun. Der folgende Versuch der Personen, sich in Richtung der auf der gegenüberliegenden Straßenseite stattfindenden Spontanversammlung zu entfernen, wurde durch Polizeikräfte unterbunden. Drei der Personen wurden umgehend festgenommen, dreizehn Personen stellten sich dicht zusammen und hakten sich unter um die Festnahme zu erschweren. Der Versuch von Teilnehmenden der Spontanversammlung zu den 13 Personen zu gelangen, wurde durch die Polizei verhindert.

Die Polizei trennte die 13 Personen voneinander und stellte bei allen 16 Aktivisten die Personalien fest; vier von ihnen wurden im Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt. Alle 16 Personen müssen sich nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs verantworten.

Die von den Aktivisten am Gebäude angebrachten Transparente wurden durch Polizeikräfte entfernt und sichergestellt. Auf der obersten Ebene des Baugerüsts, wo sich die Aktivisten zuvor aufgehalten hatten, wurde zudem ein Küchenmesser aufgefunden und sichergestellt.

Die Spontanversammlung wurde gegen 23.30 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell