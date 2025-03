Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) - Brand auf Balkon löst Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus (30.03.2025)

Aus bislang noch unbekannter Ursache ist es am Sonntagnachmittag um kurz vor 17.00 Uhr zu einem Brandausbruch auf einem Balkon im vierten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Zimmerner Straße in Rottweil gekommen, durch welchen auch die Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Alle Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr, welche mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach Belüftung des Gebäudes konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein 68-Jähriger, welcher in der betroffenen Wohnung zu Besuch war, wurde wegen Verdacht auf Rauchgasinhalation zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit starken Kräften vor Ort. Beamte des Polizeireviers Rottweil und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeidirektion nahmen noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Die Wohnung ist aufgrund des Rußniederschlags bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar (AM).

