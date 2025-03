Tuttlingen (ots) - Verlorene Metallspäne führen zu einer starken Verunreinigung der Fahrbahn in den Bereichen Fridingen an der Donau, Tuttlingen und Rietheim-Weilheim, in deren Folge mehrere Pkw-Reifen beschädigt werden. Ein Lkw-Fahrer hatte am Samstagvormittag Metallspäne geladen, welche bei Gleisarbeiten in Fridingen an der Donau anfielen. Während dem ...

mehr