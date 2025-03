Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, SBK) Aggressiver Radfahrer (29.03.2025)

St. Georgen (ots)

Die 46-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes, A-Klasse, befuhr am Freitag gg. 13.00 Uhr die Bahnhofstraße in St. Georgen. Sie wurde von einem Radfahrer überholt und dabei behindert, weshalb sie die Hupe betätigte. Der Radfahrer fuhr in der Folge Schlangenlinien vor dem Pkw her und bremste diesen aus. Schließlich hielt der Radfahrer an, ging zum offenen Fenster des Pkw und spuckte die Fahrerin an. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Der bislang unbekannte Radfahrer war ca. 180 cm groß, trug einen Jogging-Anzug, sprach englisch und hatte ein Muttermal im Gesicht. Zeugen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 949500, zu melden.

