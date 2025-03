Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - Verletzter nach Auffahrunfall (28.03.2025)

Immendingen (ots)

Am Freitagmorgen ist es in der Straße "Am Hotzenbohl" zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer und rund 8.000 Euro Sachschaden gekommen.

Ein 74-Jähriger war gegen 07:15 Uhr mit einem Mitsubishi Grandis in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs, als ihn die tiefstehende Sonne blendete und dabei einen am rechten Straßenrand geparkten Renault Traffic übersah. In der Folge kollidierte er mit der rechten Front seines Wagens gegen das Heck des geparkten Autos.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mann eine Platzwunde an der Stirn. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Wagen des 74-Jährigen musste abgeschleppt werden. Das geparkte Auto blieb fahrbereit.

