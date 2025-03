POL-HB: Nr.: 0197 --Auseinandersetzung in Mahndorf

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Oldenburger Straße (B75) Zeit: 26.03.25, 21.05 Uhr Zwei Maskierte überfielen am Mittwochabend eine Tankstelle an der Bundesstraße 75 in Huchting. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin mit einem Messer und Pfefferspray, raubten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die beiden mit Sturmhauben maskierten Personen betraten die Tankstelle an ...

