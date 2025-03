Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0196--Polizei ergreift Supermarkträuber - Haftbefehl--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Heinrich-Plett-Allee Zeit: 24.03.2025, 20:45 Uhr

Am Montagabend überfielen zwei bewaffnete und vermummte Männer einen Supermarkt in Huchting. Die Räuber bedrohten dabei die Kassiererin mit Messer und Pfefferspray, konnten aber keine Beute erlangen. Die Polizei nahm bereits einen Tag später drei Männer fest, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden konnten. Ein Haftrichter erließ jetzt Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen.

Nach den Angaben mehrerer Zeugen betraten die beiden Männer den Markt in der Heinrich-Plett-Allee am Montag gegen 20:45 Uhr. Sie steuerten direkt eine besetzte Kasse an und bedrohten im Folgenden die Kassiererin. Einer der beiden Täter hielt ihr ein Messer entgegen, mit welchem er mehrfach auf die Kasse tippte, während der andere Täter mit einem Pfefferspray bewaffnet hinter ihm stand. Da die Männer nicht schnell genug an das Kasseninnere gelangten, verließen sie die Filiale ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen drei junge Männer, im Alter von 15, 17 und 18 Jahren. Bereits einen Tag nach dem Überfall erfolgten durch Kräfte der Kriminalpolizei Wohnungsdurchsuchungen bei den Personen. Dabei wurden relevante Beweismittel beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen einen 18-Jährigen Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer in der Heinrich-Plett-Allee und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell