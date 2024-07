POL-OG: Offenburg - Kleinkind im Pkw eingeschlossen

Baden-Baden (ots) - Am Dienstag gegen 13 Uhr meldeten Zeugen mehrere Diebstähle in der Innenstadt. Nachdem ein mutmaßliche Dieb eine Sonnenbrille von einem Verkaufsständer vor einem Laden in der Lange Straße an sich nahm, betrat er einen weiteren Einkaufsladen und entnahm mehrere Packungen Zigaretten und Tabak bevor er zu Fuß durch die Fußgängerzone flüchtete. Auf seinem Weg soll er Gläser an sich genommen und ...

